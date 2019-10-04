國民健康署今（4）日表示，胃癌成因複雜，在胃癌的危險因子中，「幽門螺旋桿菌感染」是重要危險因子，研究發現胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。此外，飲食過鹹、醃漬食物、飲食衛生、抽菸、過度飲酒，以及遺傳、慢性胃部疾病等亦是胃癌危險因子！

依據國民健康署癌症登記資料、和衛生福利部死因統計，胃癌位居國人十大癌症發生第8位及死因第7位，每年新發生個案有3,700人，男性發生率為女性的2倍。近年來由於食物保鮮儲存方法顯著改善、民眾飲食衛生觀念提升、減少生食生水以及共飲共食等習慣，胃癌發生率從87年每10萬人口15.4人，下降至105年的9.5人，降幅近4成。

國健署提醒民眾，遠離胃癌可從健康飲食做起；並注意胃部警訊，及早察覺接受診治，如有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

國健署解釋，胃癌因人體胃部的黏膜細胞異常增生繁殖所致，屬多因素疾病，主要起因於幽門螺旋桿菌感染，會引起胃部持續的慢性發炎，進而造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸上皮化生的癌前病變出現，最後導致胃癌。

而幽門螺旋桿菌主要經糞、口傳染，民眾因不小心吃下遭幽門螺旋桿菌污染的食物或飲水而感染，多數人感染後並無症狀，部分會因為病症的關係而有不同的症狀，常見病症有胃潰瘍、十二指腸潰瘍以及胃炎，而胃癌更是感染幽門螺旋桿菌最嚴重的併發症。研究也發現，感染幽門螺旋桿菌者較無感染者罹患胃癌的風險高5.6倍；而根據臺灣大學醫療團隊研究顯示，接受除菌治療可降低50%罹患胃癌的風險。

另外，研究也發現，吸菸者比起無吸菸者罹患胃癌的風險高出2.52倍；另外，長期吃鹽分高且醃製的食物，其進入人體後會產生N-亞硝基化合物，這種化合物也可能致癌，增加罹患胃癌風險（醃漬食物1.98倍）。

國健署長王英偉對此提供保胃2招式，呼籲所有民眾一起來保「胃」大作戰：在飲食上，避免不潔的食物與飲水、飯前便後要洗手。少吃煙燻、醃漬食物，少食用過辣或過刺激的食物。另外，應戒菸、酒、檳榔。也要多吃新鮮蔬菜水果，每日建議食用3份蔬菜與2份水果。

此外，若有腸胃不適症狀（例如長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等），國健署提醒，應及早就醫，若為胃癌高危險群的民眾（例如有家族史或其他胃部疾病者），可與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者須接受除菌治療並應定期檢查。

(工商 )