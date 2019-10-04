財政部「2019年度統一發票盃大專租稅辯論比賽」結果出爐，逢甲大學、成功大學分別拿下專業組、一般組冠軍。

專業組冠軍為逢甲大學會計系，亞軍為政治大學財政學系，季軍則是政治大學會計暨財政聯隊，最佳辯士由逢甲大學會計系林宸妤、逢甲大學會計系郭家嘉、政治大學會計暨財政聯隊甯子軒及中正大學會計與資訊科技學系高國峰等4人獲得。

一般組冠軍是成功大學，亞軍為東吳大學，季軍是輔仁大學。最佳辯士由中山大學蘇俊瑜、成功大學李承哲、輔仁大學黃家綸及東吳大學胡善詠等4人獲得。

「2019年度統一發票盃大專租稅辯論比賽」比賽共有32隊參加，包括專業組11隊及一般組21隊。專業組辯題為「我國應課徵數位稅」；一般組初賽辯題為「我國應課徵碳稅」、複決賽辯題為「我國房屋稅條例應增設空屋稅」，都是當前最新租稅議題。

「2019年度統一發票盃大專租稅辯論比賽」原訂於9月28日（六）至9月30日（一）連三天舉行，但受到颱風停班課影響，決賽順延一天於10月1日（二）舉行。

財政部南區國稅局表示，藉由租稅辯論比賽培養大專院校學生理性溝通的能力，及對財稅政策的關心，以達到租稅教育目標。

(工商 )