不給糖，就搗蛋！今年國慶連假有四天，計畫好去哪呢？台北後站商圈走走吧！每逢萬聖節，店家門口必然擺滿魔法巫師帽、搞怪面具到動漫英雄披風等，裝扮道具應有盡有。於是，今年10月12日台北後站商圈加碼舉辦「第十一屆批客節嘉年華會」用搞怪加上變妝元素，邀請上萬民眾一起來讓後站越怪越美！

今年的批客變妝搞怪大賽及踩街派對嘉年華很有趣，只要大家發揮創意，運用台北後站商圈所販售之商品，把自己打扮成各種應景的怪奇造型，然後跟著熱血的太鼓表演團體一起踩街要糖。無論你是漫威英雄、迪士尼公主、壞心巫婆或小怪獸，只要夠萌、夠吸睛，就有機會獲得最高禮券獎金2萬元。活動當天，還有小朋友最愛的MOMO家族在舞台上表演帶動跳。

只要參加批客嘉年華會的民眾都可以拿到一只限量南瓜桶。（圖取自台北市商業處官網）

據台北市後站商圈理事長許樹勳表示，每年的活動當天，我們都會在現場發放前1千名民眾乙只限量南瓜桶，而且只要報名就送摸奬券，奬項有日本、琉球來回機票等好禮，另外參加變妝搞怪大賽的參賽者還可免費獲得福袋乙只，希望大家能報名來參加。而這次比較特別的是「批客天王大賽」。

後站商圈所有店家還一起舉辦「後站尋寶樂」。參加的民眾只要集滿後站尋寶卡上的指定會員店家徽章，就能獲得精美福袋乙只。從10/11(五)起到10/13(日)止，會員店家還推出全面特價優惠，陪大小朋友歡度萬聖節！

(中時電子報)