5年前在澎湖馬公海軍「海鋒大隊」第六中隊，擔任食勤兵，負責伙房工作的許姓士兵，提告海軍司令部，指稱他休假回家後，因體力過度透支，睡醒突然半身不遂，控訴是因部隊中工作量不堪負荷、高溫下穿著全套炊事服及連續工作48日未休假才造成「自發性再脊髓出血、下肢偏癱」等重症，訴請國家賠償928萬多元，案經台北地方法院審結，法官認為根據醫院鑑定結果，許某連續工作48天過勞等說法，和其病症沒有因果關係，判決駁回國賠求償。

海軍海鋒大隊是機動化的岸置地對海飛彈部隊，以雄風二型、雄風三型反艦飛彈陸基型飛彈為主要武裝。許姓伙房食勤兵，3年前提出本件國賠訴訟，主張他在2014年6月底至同年8月17日休假前，因中隊只有他1名食勤兵，所以無法休假，連續48日服勤工作，同年8月17日休假返家，因體力過度透支，睡醒後突然「不能動」，同年月24日送醫，確認發生「自發性再脊髓出血、下肢偏癱」等重症，請求海軍司令部給付928萬9882元。

案經北院審理，法官認為，許自己承認，在兵役體檢時曾向醫生表示有胸悶、心悸、血壓偏高及顱內血管瘤等疾病。經調取許在台北市立聯合醫院陽明院區、臺安醫院、三軍總醫院、榮民總醫院、臺大醫院的病歷，送請榮總鑑定後，榮總函覆許的傷害，造成原因不明，許稱在部隊廚房連續工作48日，與其病症及確診傷害沒有相當因果關係。另海軍司令部，也就原告許男所受傷害函詢三軍總醫院，經三總函覆表示「依現有醫學文獻，合理推論因胸主動脈窄縮導致脊髓腔內出血，但 胸主動脈窄縮的形成多為先天性病病，與穿著、負重及執勤 無直接因果關係」。法官認為三總與榮總鑑定結果相符，鑑定意見可採。

法官因此認定，原告許男雖在服役休假期間受有本案爭執病症及確診傷害，惟其傷害結果與他擔任食勤兵時的工作量、衣著及連續工作48日未休假等情形，難認定有相當因果關係，請求海軍司令部為損害賠償，認難有依據，判決駁回。

(中時 )