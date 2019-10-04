曾捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧，在臉書發文表示，「這次選舉有一個很奇特的現象，就是很多候選人都在攻擊選民。」不管是民進黨、郭台銘、柯文哲的陣營，都把矛頭對準了韓國瑜的支持者，而且攻擊的毫不手軟。

夏春湧說，歷次的選舉，都是針對不同的競爭對手，進行攻擊和抹黑。可是這一次不管是民進黨、郭台銘、柯文哲的陣營，都把矛頭對準了韓國瑜的支持者，而且攻擊的毫不手軟。夏春湧說，「我就奇怪了，這些不都是選民嗎？你們不是應該爭取他們手中的那一票嗎？怎麼還沒開始就放棄了!」

夏春湧批，不論在網路或電視上，我們都可以看到很多人針對韓國瑜的支持者進行批判，你們搞錯沒有?參選的是韓國瑜，不是韓粉！為什麼會有這種現像出現？有點不合常理！

夏春湧分析「但是我認為非常合理，因為韓國瑜的支持者和他已經連成一體，誰也撼動不了他們之間的互動。『既然得不到就毀了他們』，就是他們唯一找到的理由。」

「撼山易撼韓家軍難」夏春湧說。他認為，岳飛能做到的韓國瑜也一樣做得到，當年的岳飛有「岳家軍」，今天韓國瑜有「韓家軍」，這是韓國瑜的最大本錢，也是讓所有對手眼紅而又無奈的事情。他們之所以會鋪天蓋地的攻擊韓家軍，只能說他們確實知己知彼，但是又顧此失彼。

他認為，選舉打的是那一股氣勢，敵對陣營對韓國瑜的抹黑，他覺得目前已是「一鼓作氣再而衰三而竭」。當招式用老的時候，很容易被看破手腳，當惱羞成怒的時候，很容易失去了理智，而勝負之間的差别，也就看誰能沉得住氣。

夏春湧說「我個人認為，韓國瑜谷底翻身的機會已到。從民進黨各種弊案的醜態畢露；從郭台銘陣營的圖窮匕現；從柯文哲的欲振乏力；從韓家軍的堅守陣地鬥志昂揚。這一場選舉，韓家軍勢必打得轟轟烈烈，因為烏合之眾又豈能對抗團結的韓家軍！」

(中時電子報)