台南市安平區警方4日凌晨2時23分接獲一通求救電話，報案人卻是尋短者，吳男因心情不佳跑到水景橋擬輕生，卻瞬間悔悟，他攀住岸邊的藤蔓，身體卻卡在水中無力上岸，幸好身上的手機沾水後還可使用，自打電話報警，救了自己一命。

安平區深夜的水景橋人煙稀少，地處偏僻，4日凌晨卻有人打電話報警求援，23歲吳男稱自己正在水景橋下的河中，警方獲報趕到現場，發現橋上正停著一部機車，河岸邊有一名男子抓住藤蔓載浮載沉等待救援。

「喂，我在水中央，附近太暗看不清楚，但有一座水景橋」報案的是23歲吳男，他因心情不好，在4日半夜許跑到安平區水景橋擬輕生，卻立刻反悔打消尋短念頭，大難不死的他，發現岸邊有藤蔓可抓，但附近地形複雜，無法自行爬上岸，掏出身上的手機，竟還可使用，就在河中打電話報警救自己。

警員通報消防救難隊到場下水施救，當地地形不好上岸，只好另外找來小漁船，將吳男載到對岸東興洋行的碼頭上，救難人員過程中發現，吳男左頸已有自殘痕跡，似乎有輕生念頭。

獲救的吳男無大礙，情緒平靜，警消人員評估後先將吳男送往醫院治療，並聯絡家屬到場照顧。吳男家住高雄鳳山，家人表示他自退伍後就常鬱鬱寡歡，家人苦勸不聽，承諾之後會加強看顧。

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