在英國生活長達13年的27歲台灣女孩蔣慕純（Mu-Chun Chiang，音譯），因簽證問題遭英國內政部要求於10天內離境，在媒體揭露後英國政府火速通過，除了是英國衛生大臣韓考克主動出手解決外，最主要原因還有英國醫療體系缺乏人手。

蔣慕純出生於台灣，陸陸續續在英國求學和工作已有18年，蔣慕純於1997年隨父母遷居英國北部大城格拉斯哥（Glasgow），今年8月開始在利物浦的醫院擔任醫師，但她9月27日卻被告知須在14天內離境，否則將面臨逮捕或遣返。蔣慕純的友人知情後，為她發起請願連署活動，該活動引起台英民眾關注，並受到近4萬人連署簽名。

根據中央社報導，英國皇家家庭醫學會（Royal College of GPs）主席史托克斯-藍帕德教授（Helen Stokes-Lampard)表示，蔣穆純的例子只是廣大的「冰山一角」，許多原本在英國醫界效力的人才，都都被嚴格的移民體制拒於英國門外。

她要求政府改革醫師的簽證以及移民規範，並強調「如果我們希望一直由海外人力來支撐的國家醫療保健服務還能活下去，就有必要改革」。

根據統計，雖然NHS多數員工為英國籍，但仍有15萬3000人不是英國籍，占全體的13.3%。其中，6萬5000名員工來自歐洲聯盟（EU）國家，其他的來自約200個國家。為了彌補人力缺口，國家醫療保健服務目前正積極向海外召募醫護人員，移民體制若不能配合，絕非上策。

(中時電子報)