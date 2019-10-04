彰化縣空氣品質線西監測站，衝上全國第一名。（翻攝彰化縣環保局網站／吳敏菁傳真）

近日風場偏西風至西南風，挾帶境外汙染，東北風又起，彰化縣位在中央山脈背風面，形成漩渦，造成擴散條件很差，汙染物累積，從2日起，中部空品已是「橘色提醒」等級，今天一早更霧濛濛，空氣差透了，彰化縣線西監測站更是衝上最全國第一名，空氣品質指標AQI達158，成了全國最差的監測數據，彰化市也是高達155，是第3名，第2名是台中沙鹿。

4日直到上午10點30分，汙染還沒有擴散，線西站仍高居156，空品監測一片「紅咚咚」，彰濱工業區、彰化市區則籠在一片灰濛濛，不少縣民都說，感覺空氣很差，都快過敏了，根本看不到大佛，早上起來，就一陣不舒服，不敢出去慢跑、運動了。各校也升起空品紅色警示旗，將體育課改在室內，不少學生都戴起口罩。

彰化縣環保局長江培根表示，已與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含臺中火力發電廠已啟動友善降載700 MW，減緩中部空氣品質惡化。並啟動空品不良緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並派稽查員抽查公私場所防制設備、重要路口進行車輛怠速稽查等，減緩空氣品質進一步惡化。

環保局表示這波空氣汙染預估持續到6日，提醒加強健康防護，減少戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，維護個人健康。若發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。

(中時 )