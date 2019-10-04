台南市第五選區立委參選人蔡淑惠。（本報資料照片）

台南市第五選區立委參選人陳致曉。（本報資料照片）

台南市第五選區立委參選人李伯利。（本報資料照片）

台南市第五選區立委選情，隨時間推移，從原本的傳統「藍綠對決」，演變成為「三英戰呂布」。民進黨提名尋求連任的林俊憲，如今面對國民黨提名的「七連霸」資深市議員蔡淑惠，以及反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉、安定力量的李伯利等人相繼宣布參選，並鎖定他為頭號敵人後，選情更為緊繃。

台南市立委席次增加1席，曾文溪以南的立委選區也進行調整。其中，第五選區在現行第四選區的範圍內，新增中西區，並減少東區中華東路以東的部分。由於尋求連任的林俊憲，知名度高，又是前台南市長賴清德子弟兵，加上出身中西區市議員，被視為最具優勢。

不過，蔡淑惠起步雖較晚，卻不是省油的燈。由於長期深耕南區、安平區，問政績效卓越，加上前國民黨主席「柱柱姐」洪秀柱投入第六選區立委選舉所引發的加持效益，行情正持續看漲，逐漸加大對林俊憲的威脅。

此外，長期從事體制外抗爭的台灣科技大學光電所教授陳致曉，因爭取南鐵案土地正義無法突破，讓他從社運路走向政治路，還以台南市政壇已經被民進黨新潮流系把持，鎖定林俊憲為假想敵，但能獲得多少選民的認同？仍待進一步觀察。

至於安定力量推出的李伯利，此次選舉以維護家庭及教育價值，並下架同婚立委作為競選主軸，除不斷在基督教友、家庭等團體間積極宣導主張外，近日起也將在街頭展開宣傳。尤其，安定力量認定林俊憲支持同婚，未來隨著競選議題的發酵，對林恐怕也有一些傷殺力。

(中時 )