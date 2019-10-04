◎韓國瑜臉書批蔡 不是守護台灣是詐騙

國民黨總統參選人韓國瑜3日深夜以「選前倒數100天」發文，他抨評蔡英文政府一天到晚說她守護台灣，但她守護台灣的做法令人十分匪夷所思，因為只守護特定團體或是政黨派系的利益，這不是守護，這是詐騙。

◎移民美文件寫台灣 蘇：符合事實

針對美移民局對於入籍美國者，在申請文件上可寫「台灣」，不用寫「中華民國台灣」，行政院長蘇貞昌今天說，台灣就是台灣，美國用這樣凸顯台灣與中國的不同，是更進一步對台友善，也是進一步符合事實，希望國人同胞珍惜今天台灣與中國的不同。

◎阿姨譙正宮 許常德：打趴王瞳推手

王瞳與馬俊麟爆出不倫戀，原本王瞳帶著媽媽和阿姨尋求解釋，未料王瞳阿姨竟失控飆罵馬俊麟和老婆梁敏婷，這讓正宮難掩怒火，公開爆發口角影片，此舉讓知名音樂人許常德大表無奈，直言：「低俗家教會把外遇事件擴大成公憤」。

◎周末轉涼注意大雨 下周恐生颱

好天氣要沒啦！今（4）日是好天氣的最後一天，明後兩天會受到東北風增強影響，全台氣溫轉涼、部分地區有陣雨現象，東北半部地區需注意較大雨勢。而彭啟明表示，下周在關島、菲律賓、琉球附近的熱帶擾動可能形成颱風，但至10日前的模擬圖判斷仍不會影響台灣，未來變數仍大，有待觀察。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)