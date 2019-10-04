記者會開始前三人特別向殉職消防員默哀致意。（趙雙傑攝）

台中大雅農地工廠大火，造成2名消防員罹難，讓躺在立法院多時的「消防員退避權」重新受到關注。國民黨立委黃昭順指出，去年桃園發生6名消防員殉職後，促成朝野討論《消防法》修正，但今年5月，時代力量立委徐永明卻因堅持條文有爭議，造成修法卡關迄今，「請問徐永明，你的良心被狗咬了嗎？」呼籲立法院長蘇嘉全盡快召開協商，別讓救命法案一拖再拖。

台中市大雅區兩間相鄰蓋在農地上的鐵皮廠房，昨凌晨起火，2名消防員奉命進入無人受困的火場尋找火源，不幸罹難。意外發生後，消防員工作權益促進會等民間團體立即出面舉行記者會，要求立法院儘速完成消防法修法，納入保護消防員機制。

對此，國民黨立委陳宜民指出，昨日台中工廠發生火警時，消防員奉命進去檢查火源，「裡面沒人啊，為何要進去？難道只是為了搶救財物？」

陳宜民說，尤其該工廠是違章建築，可能還沒有自行自設置灑水系統，因此，國民黨團認為消防弟兄的權益必須盡快透過修法維護，也就是只要遇到無人受困的高危險火災場所，消防員就擁有「退避權」，不能老是讓打火弟兄白白犧牲生命。

長期關注消防員權益的國民黨立委黃昭順則說，去年桃園發生6名消防員殉職事件後，當時他剛好是內政委員會召委，因而在去年12月召開《消防法》條文審查，當時因消防署對部分條文有意見，遂交付朝野協商，並在今年5月3號，由立法院長蘇嘉全召集各政黨代表討論各黨團擬具的《消防法》修正草案。

黃昭順氣憤地說，當時各政黨其實對草案內容都有共識，但時代力量立委徐永明卻堅持認為《消防法》第二十條之一、第二十七條之一有爭議，導致協商未果，因而讓整個修法過程卡在這2項條文，延宕迄今，始終無法完成修法，「請問徐永明，你的良心是被狗咬了嗎？」

根據立法院公報，各政黨對於《消防法》第二十條之一的修法方向，就是賦予消防員有「退避權」。其條文內容大致為「各級消防人員於救災現場若有危險之虞，應以救災人員安全為救災行動原則必要時得採取下列安全作為：一、不入室並採取守勢作為，防阻災害擴大。二、自行停止救災作業並移動至安全處所。三、其他搶救要點、安全原則所建議之作為。」

至於第二十七條，依據時代力量黨團提案條文，其內容為「為調查消防人員因搶救災害致發生傷亡事故之原因，應組成公共安全事故調查委員會，聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員，製作事故原因調查報告。」

黃昭順強調，消防署已明白表示，消防署並沒有力量對所有公共安全事故成立調查委員會，況且以目前協商的修法條文，就足以解決這樣的問題，不曉得徐永明當時為何堅持非得讓修法卡住？

黃昭順進一步說，自5月3日後，不知道為何執政的民進黨始終不把這個案子拿出來協商，直到昨天又發生這樣的悲劇，「然後我們就看到蔡英文握著罹難者家屬的手說會負責，請問民進黨要用什麼負責？要用什麼樣的法律保護他們？請問這樣的法案為什麼可以卡了半年之久？」

陳宜民強調，國民黨團已發出最速件的函，要求立法院長蘇嘉全盡速針對《消防法》修正草案召集朝野席商，以強化公安安全機制，保障消防員權益，這才是保障打火兄弟的最有效辦法。

(中時 )