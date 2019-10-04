國外有一名父親遭控與親生女兒生下了6名孩子，更令人震驚的是他竟然還強暴女兒所生下的「親生女兒」。這起事件震驚了全世界，這名父親遭法院起訴36起強姦罪名，不過他全然否認。目前法院將採集男子與受害者的DNA進行檢驗，而這也將成為一槌定音的決定性鐵證。
據《太陽報》報導，英國這名父親通過「洗腦」和創造一個「虛假的世界」來令他的孩子與他進行性行為。起訴這名鬼父的檢察官，希普金(John Hipkin)在法庭上控訴這名父親是「有系統性的控制和洗腦『他的受害者』使他們能完全被他操控。」隨後希普金又補充到，這名變態的父親除了用女兒滿足自己獸慾外，他還會安排其他人來強暴她們。
目前這名父親被控告了36起強暴案，包括1項促成強姦罪和1項滲透攻擊罪。不過這名父親除了極力否認外，甚至要求以「保護受害者身分為由」拒絕透露姓名。這令起訴檢察官相當憤怒，他告訴陪審團們在接下來的幾週他們將會聽取DNA提取的結果，來決定這場判決。該場判決也將持續進行三週。
相關來源：Dad ‘fathered “at least” six children with his own daughter then raped one of the girls she gave birth to after brainwashing family with mysticism’
相關來源：Man is accused of fathering six children with his own daughter as he appears in court charged with 36 rapes
★請尊重身體自主權！請撥打113、110
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。