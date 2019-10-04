國外有一名父親遭控與親生女兒生下了6名孩子，更令人震驚的是他竟然還強暴女兒所生下的「親生女兒」。這起事件震驚了全世界，這名父親遭法院起訴36起強姦罪名，不過他全然否認。目前法院將採集男子與受害者的DNA進行檢驗，而這也將成為一槌定音的決定性鐵證。

據《太陽報》報導，英國這名父親通過「洗腦」和創造一個「虛假的世界」來令他的孩子與他進行性行為。起訴這名鬼父的檢察官，希普金(John Hipkin)在法庭上控訴這名父親是「有系統性的控制和洗腦『他的受害者』使他們能完全被他操控。」隨後希普金又補充到，這名變態的父親除了用女兒滿足自己獸慾外，他還會安排其他人來強暴她們。

目前這名父親被控告了36起強暴案，包括1項促成強姦罪和1項滲透攻擊罪。不過這名父親除了極力否認外，甚至要求以「保護受害者身分為由」拒絕透露姓名。這令起訴檢察官相當憤怒，他告訴陪審團們在接下來的幾週他們將會聽取DNA提取的結果，來決定這場判決。該場判決也將持續進行三週。

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(中時電子報)