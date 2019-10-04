雙城先發投手貝瑞歐斯。（美聯社）

雙城近6次殺進季後賽，5度被洋基掃出去(2003, 04, 09, 10, 17)，每一次的共通點就是洋基比他們更會敲全壘打，例行賽兩隊單季最大差距曾達到75轟。今年則是首度情勢逆轉，雙城「轟炸小隊」敲出破紀錄的307轟，贏過306轟的洋基，這回洋基即使能贏，恐怕也不輕鬆。

大聯盟官網分析，雙城打者更厲害的地方是在揮大棒的技巧，他們「危險擊球」(dangerous contact)的次數遙遙領先全聯盟。所謂危險擊球是指擁有理想初速與仰角的擊球，通常是讓球打在球棒的barrel(球棒最粗的部分)上面，也就是「打個正著」。當打者咬中球的次數愈多(barrels)，全壘打與長打當然就愈多，雙城本季的barrels高達448次，第2名的洋基397次，差距相當明顯。

洋基本季投手戰力不佳，攻城略地主要是靠全壘打，不過失分的主要原因也是全壘打，例行賽總計挨轟248支，5位先發輪值加起來被敲142轟。總教練最倚仗的哲曼(Domingo German)足足挨了30轟，挨打最少的派克斯頓(James Paxton)也有23轟。比起王建民2007年在洋基取得19勝7敗，全年只挨了9轟而已，真是不可同日而語。

雙城的投手不比洋基強，但他們今年只被轟198支全壘打。洋基的好消息是他們擁有主場優勢，他們在主場敲出的全壘打較多，而且投手群在主場挨轟的次數比較少。洋基首戰推出派克斯頓主投，派克斯頓是個有趣的投手，他被敲23轟裡有12轟來自首局，若撐過首局才能稍微放心。雙城先發貝瑞歐斯(Jose Berrios)例行賽被敲了26轟，可以說在雙方打者面前，沒有投手是安全的。

總而言之，洋基大概不能再簡單複製過去的「成功經驗」了，這次的雙城跟以前不同，他們今年能否擊殺洋基這頭「惡龍」呢？美聯分區系列賽5日凌晨2時由太空人與光芒揭幕，洋基與雙城上午7時開打。

(中時電子報)