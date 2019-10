View this post on Instagram

#LoveGMH👭💞 - 慣左見你地就永遠都係最頹look,冇化妝冇洗頭戴眼鏡然後突然黎個surprise!啊~每影一張相內心都後悔十萬次點解唔打扮下先出門😩🤢下次記得溫馨提示我(雖然今次暗示左但原諒我單細胞生物完全get唔到ha😂😆) 愛你們😘🤟🏼🧡 - #最後只能如果看著我不妨濛一點黎擋一擋個視角衝擊🙌🏼 #好多朋友dm我生日快樂😂喂啊唔係我生日啊其實😝😝😝