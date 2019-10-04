亞軍港姐王菲素顏曝光 真實膚質太驚人 12:062019/10/04 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 應屆港姐王菲在IG大方曬素顏照。（圖／取材自王菲Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019香港小姐競選在上月正式出爐，其中亞軍的王菲因和歌壇天后王菲撞名，也讓她格外備受矚目，王菲以甜美外型和無比自信奪下亞軍以及「最上鏡小姐」，而王菲昨則在網上素顏照，脂粉未沾的她，膚質狀態更是讓網看傻。 應屆港姐王菲昨在IG大方曬素顏照，只見她與港姐公仔造型蛋糕同框，原來是好友為她準備的慶祝驚喜，不過素顏的王菲膚質白嫩、透亮，戴帽、托腮仍藏不住她的好膚質，網友更是狂讚王菲素顏依舊俏麗，留言滿是好評。 View this post on Instagram #LoveGMH👭💞 - 慣左見你地就永遠都係最頹look，冇化妝冇洗頭戴眼鏡然後突然黎個surprise！啊～每影一張相內心都後悔十萬次點解唔打扮下先出門😩🤢下次記得溫馨提示我（雖然今次暗示左但原諒我單細胞生物完全get唔到ha😂😆） 愛你們😘🤟🏼🧡 - #最後只能如果看著我不妨濛一點黎擋一擋個視角衝擊🙌🏼 #好多朋友dm我生日快樂😂喂啊唔係我生日啊其實😝😝😝 A post shared by Wong Fei 王菲 (@wongfeiiiiii) on Oct 3, 2019 at 6:13am PDT (中時電子報) #王菲 #亞姐 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019香港小姐出爐！起底超正冠軍驚人家世 王菲爆冷奪亞軍 08:162019/09/09 娛樂 娛樂熱門新聞 為何艾成「絕對原諒」王瞳？資深教友爆內幕 - 娛樂 阿姨譙馬俊麟正宮引眾怒 許常德：打趴王瞳推手 - 娛樂 黃宥嘉痛轟王瞳阿姨：不肯讓偷腥事件落幕的是妳！ - 娛樂 馬俊麟淚認與王瞳不倫戀 她曝偷吃最大錯誤有3點 - 娛樂 獨／王瞳半夜帶媽現身馬俊麟家 與馬妻爆口角衝突 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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