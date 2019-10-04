2019香港小姐競選在上月正式出爐，其中亞軍的王菲因和歌壇天后王菲撞名，也讓她格外備受矚目，王菲以甜美外型和無比自信奪下亞軍以及「最上鏡小姐」，而王菲昨則在網上素顏照，脂粉未沾的她，膚質狀態更是讓網看傻。

應屆港姐王菲昨在IG大方曬素顏照，只見她與港姐公仔造型蛋糕同框，原來是好友為她準備的慶祝驚喜，不過素顏的王菲膚質白嫩、透亮，戴帽、托腮仍藏不住她的好膚質，網友更是狂讚王菲素顏依舊俏麗，留言滿是好評。

(中時電子報)