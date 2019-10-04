「中華民國冰球協會」被爆做假帳，向體育署申請參加國際賽事機票補助費58萬元，卻未發放給選手，案經台北地檢署將時任冰球協會祕書長孫經武、副祕書長黃意中提起公訴，2人在台北地方法院審理時自白犯罪，法官依行使偽造私文書罪判孫有期徒刑4月、黃3月徒刑，都可易科罰金，各緩刑2年，分別支付國庫8萬、6萬元。

冰球協會在2016年組隊參與在保加利亞索菲亞、阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的兩項國際賽事，要求選手自掏腰包購買機票，事後向選手索取票根，向體育署申請機票補助款共58萬元。

北檢認為，體育署的機票補助款是補助給選手，但冰球協會自始至終都沒有幫選手代墊機票費用，而是讓選手自費購票，卻拿選手機票申請補助，讓體育署陷於錯誤而撥款，已構成詐欺、偽造文書等罪，依法提起公訴。

北院審理後，孫、黃在準備程序中自白犯罪，依行使偽造私文書罪，判孫4月徒刑、黃3月徒刑，都可易科罰金，法官認為2人沒有前科，分別宣告2人緩刑兩年，另給付國庫8萬、6萬元。

(中時 )