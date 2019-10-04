大陸領導人多長夀，御用營養師透露吃更多的粗糧、更少的肉類是關鍵。（達志影像／shutterstock)

今年大陸十一國慶逢70周年，一些退休國家領導人也現身大典，見證這歷史性的一刻！前中共總書記江澤民、胡錦濤和現任習近平同框亮眼，最令人矚目的是江澤民，他儘管已93歲高齡，仍神采奕奕撐完大會。不僅如此，另有一幫中共元老也引人關注，102歲中共政治局前常委宋平的出席，更讓人驚嘆。

據大陸公布的數據，目前陸人平均壽命為77歲。相較於此，中共黨政軍領導人更長夀，可以說，活到90歲是最基本，超過百歲的也為數不少。闢如，大陸前總理李鵬今年7月以91歲病逝，毛澤東前秘書李銳2月辭世，享壽102歲。遠一點的鄧小平則是93歲逝世。

中共領導人活過百歲的也所在多有，中共軍方將領呂正操、全國人大前副委員長雷潔瓊更活到106歲；軍方將領陳銳霆、吳西都則活到105歲。

這些中共領導人能活長夀，超越一般陸人平均夀命甚多，除了特殊的醫療照顧外，顯然他們的飲食方式暗藏健康密碼。他們吃什麼、怎麼吃，外界難以窺知，不過人民日報一篇「中央領導們的一日食譜」文章，多少可看出端倪。

原北京醫院營養科主任、首長營養保健專家曾煦媛和中國營養學泰斗、從事營養工作60多年的原北京軍區總醫院營養科主任李瑞芬對中央領導人的飲食保健進行解密，原來中央領導們的食譜並非山珍海味應有盡有、樣樣俱全，恰恰相反，他們甚至吃著更多的粗糧、更少的肉類。正是由於少食多餐、多吃粗糧等科學的飲食方式，才使得我國領導人平均壽命一直居世界前列。

曾煦媛介紹領導人們的一系列飲食方法，其中絕大部分是普通民眾可以輕易做到的。每天吃夠25種食物。這裡所說的是食物的種類，而非25道菜。為領導人配餐，講究的是少食多餐的原則，只有當食物種類夠「雜」，才能使營養均衡。李瑞芬說，她現在每天都吃25至30種食物，「每種吃一點就夠」。

曾煦媛則列舉了為領導人制訂的食譜：

早上：半杯牛奶、一盤小菜(涼拌海帶絲、胡蘿蔔絲、青椒絲)、一個小麻醬鹹花卷、一小碗小米粥或蓮子羹；

中午：什錦砂鍋(裡面放十種以上的食物)、一兩左右的紅豆燜飯或薏米飯；

晚上：汆蘿蔔絲鯽魚丸子、小米粥。此外，還會額外加些水果或優酪乳等零食。

李瑞芬稱，領導人們吃「四條腿動物」的肉比較少，從營養上來說，四條腿(豬、牛、羊)的不如兩條腿的(雞、鵝)，兩條腿的不如一條腿的(菌類)，一條腿的不如沒有腿的(魚)。

曾煦媛指出，就秋冬季而言，適合吃些牛羊肉進行「熱補」，或雞肉、兔肉等低脂高蛋白質的食物；在蔬菜中，根莖類蔬菜如白蘿蔔、百合、芋頭等則適合冬天食用。此外，還要多吃黑色食物，如黑芝麻、黑米、紫菜、木耳等。

中央領導人其實也吃零食，少食多餐一直是被推崇的健康飲食理念，領導們也不例外。曾煦媛介紹說，他們除一頓正餐吃到七成飽外，還會在上午10時和下午3時左右補充一些零食。

比如上午吃一小碗銀耳蓮子羹或麥麩，下午則喝半杯優酪乳，吃上幾粒堅果。堅果含有豐富的蛋白質，對癌症、心腦血管病都有不錯的預防作用。享壽91歲的陳雲每天都要吃13粒花生、散步13分鐘，會客3分鐘。

至於領導餐的烹飪方法， 烹飪方法以蒸、煮、燜、拌、汆為主。選擇這些烹飪方法自然是為了減少營養流失，保證低脂飲食。但領導的食譜中也並非完全沒有炸和炒。每星期也能吃上一次，因為這樣做的菜好吃。不管何種烹飪方法，低鹽、低脂、高膳食纖維是食譜中必須遵守的原則。

(中時電子報)