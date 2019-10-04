《品觀點民調中心》今天公布最新民調，蔡英文民調仍穩居第一無法撼動。蔡英文站穩4成支持度！國民黨參選人韓國瑜支持度回升至26.9%！(品觀點FB)

儘管總統蔡英文最近負面新聞頻傳，但《品觀點民調中心》今天公布最新民調，蔡英文民調仍穩居第一無法撼動。蔡英文站穩4成支持度！國民黨參選人韓國瑜支持度回升至26.9%！兩人差距仍十分大。至於副手調查，小英有無賴清德都沒差，「蔡賴配」僅讓蔡英文支持度增加0.9%！

《品觀點民調中心》今天舉行「2020總統大選第12波民調發布會」，英文站穩4成支持度！蔡英文最新民調支持度為40.6%；韓國瑜民調則是止跌為26.9%，雙方差距仍非常大。即使呂秀蓮、王金平加入戰局，對於蔡、韓兩人對決來說沒有差別。

至於副手調查，「蔡賴配」僅讓蔡英文支持度增加0.9%，「韓朱配」則讓韓國瑜支持度增加3.4%，兩相比較之下，朱立倫似乎對韓國瑜的加分效果多一些。

這次並調查，若鴻海創辦人郭台銘被列為台灣民眾黨不分區立委第一名，台灣民眾黨的政黨票會大幅竄升至24.3%。

(中時電子報)