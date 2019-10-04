國民黨總統參選人韓國瑜在鴻海創辦人郭台銘宣布棄選後，私底下積極尋求與郭碰面，但郭辦昨天仍強調韓需與特定媒體切割，以及說明兩岸態度等兩大前提，還酸韓陣營若做不到沒必要強求，目前沒有郭韓會規畫。韓陣營發言人葉元之今天表示，目前沒有跟郭台銘見面的規劃，若有進度會跟大家說明。

關於兩個條件太嚴苛的說法，葉元之說，它沒有聽到內部意見這樣講，但好像有很多藍營基層與台北市議員有這樣的聲音，但不是韓陣營內部的意見。

選戰倒數百日，韓國瑜的民調仍落後蔡英文總統，葉元之樂觀地說，按照步驟前進，民調起起伏伏，一定要爭取更多年輕或中間選票的支持，希望把選戰主軸拉到國政的討論，大家覺得過去幾年過得好，可以支持民進黨，但若覺得經濟不好、兩岸緊張、痛失邦交國，想過好日子，就支持國民黨。

詢及近期韓國瑜有無更密集的召開戰情會議，調整選戰節奏，葉元之稱自己剛上任不清楚。至於韓國瑜何時請假應戰，葉說，目前沒有相關規劃，若要請假一定盡快對外界說明。

(中時 )