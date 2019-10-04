港鐵車務總監劉天成今表示，自6月9日起，港鐵的列車服務或設施已受到嚴重干擾及破壞，但示威者的暴力行為近期愈見升級，多個車站受到嚴重破壞，部分設施更因多次維修已無後備零件，令部分車站的出入口需要關閉。

東網報導，劉天成批評，示威者近期在車站甚至港鐵車廠投擲氣油彈及縱火，在路軌及架空電纜丟棄大量雜物，或擅自打開列車車頭的緊急閘門，有關行為嚴重威脅乘客、員工的安全。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，截至今日共83個重鐵車站及42個輕鐵車站受破壞，涉及大量港鐵設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵票機、700部監視器、12部電梯及10個車站出入口需要關閉。其中旺角、太子及沙田站更是「重災區」，遭多次重複破壞。

對於港鐵每次於公眾活動前關站的爭議，劉天成回應指每次公眾活動前港鐵會有安全風險評估，與政府部門溝通，風險較大的車站在活動未開始前關閉，部分車站會維持列車服務，但隱患變化下，有些車站在活動期間要關站，強調關站迫不得已，以10月1日為例，當日活動未開始前已關閉3個站，最終按風險等情況先後共關閉47個站。

(中時 )