好望角周邊環境營造工程獲水保局補助辦理，4日舉行動工典禮。（巫靜婷攝）

好望角周邊環境營造工程獲水保局補助辦理，4日舉行動工典禮。（巫靜婷攝）

好望角海天一線美景搭配風車運轉，吸引遊客前來外，更是許多攝影師取景的好地方。（巫靜婷攝）

苗栗後龍知名景點好望角，獲行政院農委會水土保持局補助約950萬元經費，辦周遭環境營造工程，好望角因海天一線搭配風車美景，每逢假日總是人潮爆滿，現因停車空間不足、周邊環境綠美化及農夫市集等需求，鎮公所極力尋求資源改善，土地撥用與經費到位後，4日舉辦動工儀式，預計今年底完工。

後龍鎮半天寮好望角位於南勢山台地，是濱海山丘制高點，可居高臨下眺望後龍溪及西湖溪口海灣，「好望角觀日落」成為一大亮點，近年縣府與鎮公所在此興建觀景台，並維護保存日治時期興建的3座舊海線隧道，打造1條兼具山海美景與歷史古蹟的環狀步道，能夠「看天、觀海、賞火車及風車」，遊客因此絡繹不絕。

然而人潮湧入好望角，周邊停車空間愈顯不足，且觀景平台周邊並無公共服務設施及停車場可供遊客使用，鎮公所透過立法委員陳超明向中央爭取建設經費，工程施作總面積約7250平方公尺，施作項目包含停車場空間建置、周邊綠美化、旅客服務設施、公共廁所、農夫市集等。

鎮長朱秋隆表示，公所前年開始與財政部國有財產署爭取土地有償撥用，目前已獲得2塊土地，共1.8公頃可作空間改善使用，此次動工的土地約占一半，停車場建置完成後，可提供60個小客車車位、20個大型遊覽車車位，此外，景觀餐廳、遊客服務中心都將陸續打造，盼土地有效使用，加速串聯周遭觀光景點。

(中時 )