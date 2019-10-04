美國總統川普今天語出驚人，呼籲大陸開始調查美國民主黨總統參選人拜登和他兒子。專家認為，要是大陸應要求採取行動，就會打破自身常言的規則，那就是不要干涉他國內政。

路透社報導，中國大陸議題專家表示，即便大陸亟欲終結與美國的激烈貿易戰，北京協助川普暗中打擊政敵，也拿不到什麼好處。

北京長久以來的公共政策就是不要干預他國政治。曾任總統歐巴馬政府國安事務特別助理和亞洲事務高級顧問的貝德（Jeffrey Bader）說，北京「無意涉入或被認為涉入美國總統選舉」。

大陸外交部長王毅上週在聯合國大會周邊活動上多次提到這點。他說：「大陸從來不干涉美國的內政，相信美國人民能夠解決好自己的問題。」

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）大陸與太平洋關係教授史宗瀚（Victor Shih）表示，大陸官員可「試圖暗示可能為情資交換政策讓步，前提是情資具有十足破壞性」。

然而對北京來說，或許比較合理的做法是隱瞞任何可能不利川普政敵的資訊，「以免增加川普連任機會」。史宗瀚說：「畢竟，川普是自尼克森以來影響美中貿易最嚴重的總統。」

川普因據傳7月在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查拜登（Joe Biden）父子，遭到國會彈劾調查。川普今天公開表示，他相信大陸及烏克蘭應調查拜登以及他經商的兒子韓特（Hunter Biden）。

韓特2013年曾與時任美國副總統的拜登前往大陸。「紐約客週刊」（The New Yorker）報導，此行的幾個月前，韓特在剛與大陸私募基金經理新設的投資基金擔任不支薪的董事。韓特一再否認有任何不當行為。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：「中方或許會想幫助川普，以便取得較好的貿易協議，但我不太相信他們會如此直接干預美國政治。他們知道有風險，包括可能押錯寶。」

美中官員下週將在華府會談，試圖協商讓貿易戰停火。美中對彼此加徵數以十億計美元關稅，威脅全球經濟成長。

一名貿易會談知情人士表示，川普此言可能被解讀是有意將貿易會談和國內政治掛鉤。「將我們國內政治與對於大陸不公平貿易作法的合理關注攪和在一起，不是一個達成重大協議的好方法。」

(中央社)