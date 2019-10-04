網友分享在好市多買的「馬桶漂白清潔錠」。（圖／摘自臉書COSTCO 好市多消費經驗分享區）

美式賣場好市多Costco一款曾被搶購的神物，近日竟跌下神壇！一名網友日前在臉書分享一款「馬桶漂白清潔錠」好用，不料卻引發大批苦主跳出來警告「有雷」，可能要噴好幾千塊補救，不敢再買。

這名網友在臉書社團《COSTCO 好市多消費經驗分享區》PO文分享一款「馬桶漂白清潔錠」，大讚「這個好好用喔！把它放入馬桶水箱裡，馬桶每天乾乾淨淨的」。沒想到PO文一出，竟有不少網友紛紛留言「千萬別用，會傷水箱套件」、「這個會吃矽膠墊片，越高級的馬桶越痛」、「受害+1，全新toto零件換光光」。

不過也有網友說「我家馬桶是自動沖水，所以沒有馬桶水箱蓋能打開的這回事，可能也因此逃過一劫」、「我家TOTO的也不會，方便又乾淨。看來應該是橡膠材質問題，我的連續放了六年還好好的」。好市多則回應，商品外包裝上有提示含有少量腐蝕性，適合每天沖水的馬桶，否則可能侵蝕馬桶零件，若家中馬桶數量眾多，則不建議使用此產品。

(中時電子報)