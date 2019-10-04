第17屆同志大遊行將在26日登場，這也是今年通過童婚專法之後第一場同志大遊行，主辦單位邀請出櫃創作歌手HUSH擔任彩虹大使，鼓勵同志舒服做自己，也增進社會大眾對同志的理解，做彼此的「好厝邊」。

同志遊行自2003年開辦，就是全亞洲同志社群關注的重大活動，主辦單位預估受到同婚專法的激勵，今年的遊行人數與周邊參與觀光人數預期將突破20萬人，再創新高。

今年的遊行路線從台北市政府出發，在市府廣場設彩虹市集，隊伍從逸仙路轉忠孝東路，經由林森南路轉仁愛路，終點站設在凱達格蘭大道，HUSH並將在凱道獻唱。

遊行總召鄭智偉說，HUSH曾獲金曲獎提名，且從未避談自己性傾向，是少數公開出櫃的公眾人物之一，希望能藉此鼓舞同志社群勇敢做自己，並與社會大眾對話。

主辦單位表示，多年來世界各地在同志遊行期間，都會加入以同志、性別多元、對抗污名等主題的各式活動，讓社會大眾能藉此更理解 LGBTQ＋ 的議題，以開啟更多對話。2019 台灣同志遊行將由同志、性別、親子、愛滋等公民團體打造出全台首次的同志驕傲月，將有一系列的講座、影展、展覽、出櫃論壇，以及東亞第一次的跨性別遊行，期待透過一連串的活動讓社會及國際看到台灣性別運動的多元及團結。

(中時 )