宜蘭南方澳跨港大橋1日無預警崩斷，造成6人死亡，交通部長林佳龍已宣示要在3年內建完新橋，由公路總局協助重建工程規劃發包及施工。公路總局局長陳彥伯說，由於時間緊湊、事前準備工作多，將會加速作業，預計2個禮拜過後有期程出來，屆時再對外界說明。

1998年興建完成的南方澳大橋，橋長140公尺、寬15公尺，橫跨漁港航道，解決大型漁船無法通行困境，更是豆腐岩海岬及東側新建碼碩對外連絡捷徑，與環港道路形成環狀網路，觀景平台可讓遊客欣賞漁船進出，對當地具有交通及觀光價值。

南方澳大橋崩斷後，林佳龍宣示要在3年內完成新橋，預計今年11月中旬先將現場清理完畢，其中牽涉證據保全問題，檢察官也會到場監督，並將橋的殘骸先存放於附近碼頭。

陳彥伯指出，3年的期限時間緊迫，預計2個禮拜後會確定哪些事情要做，包括期程表、如何採購、該使用什麼橋型等問題，後續的工程計畫會陸續出來。

(中時 )