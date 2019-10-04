雲林口湖成龍溼地晚餐佐著夕陽，好不浪漫。(許素惠攝)

雲林縣口湖鄉成龍社區大片土地因海水倒灌鹽化廢耕，因禍得福成為鳥類棲身的溼地樂園，觀樹基金會長期進駐輔導引進藝術元素，年年辦國際藝術節而成為藝術村，長青食堂、關懷據點等陸續成立，全方位成為社福幸福社區，獲衛生福利部金卓越社區績效組優等獎。

口湖鄉長林哲凌指出，成龍社區理事長郭明源帶領幹部連結培力與再生，每年的成龍濕地國際藝術節喚起居民與土地的連結，接著積極推動社區長照據點、預防及延緩失能為長輩舉辦各種健康促進活動，充分連結社區外部資源推展社區福利，落實在地需求、在地供給與在地老化在地照顧，並結合社區各項產業的推廣與教育，未來期望建立社區自主營運模式，再回饋於社區福利，形成共好共榮的生活圈。

除了成龍村，雲林縣另有3社區獲獎，揮出紅不讓，分別為斗六市長安社區獲得單項特色獎、虎尾鎮埒內社區、麥寮鄉海豐社區榮獲卓越獎。

(中時 )