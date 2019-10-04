懷舊樂團用音樂陪伴社區銀髮長者們話家常。（懷舊樂團提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣懷舊音樂公益慈善推廣協會7日晚間6點，將在苗栗縣政府文化觀光局中正堂舉辦「三妹講古．重陽敬老音樂晚會」，懷舊樂團表示，秉持用音樂做公益的精神，結合苗栗市長邱鎮軍的敬老福利政策與理念，邀請縣民朋友帶著家中長者一同聽好歌，度過值得慶賀的吉祥日子。

懷舊樂團創辦人何三妹表示，新市長邱鎮軍上任後，在苗栗市成立9個社區老人關懷據點，自發性舉辦「三妹講古樂活系列活動」，用音樂陪伴社區銀髮長者們話家常，以愛為出發點，凝聚對社區的向心力，獲得熱烈迴響，適逢九九重陽節，協會將擴大辦理重陽敬老音樂晚會敬老。

懷舊樂團表示，感謝長者們過去的付出與辛勞，節目安排將提醒大眾懷著報本思源敬老尊長，並莫忘孝道倫理之重要，誠摯邀請民眾扶老攜弱免費入場，聆聽這場充滿愛與溫馨的音樂饗宴，留給與會的長者們難忘的感動回憶。

懷舊樂團另指出，連續舉辦6年的懷舊音樂公益慈善樂晚會，今年已邁入第7年，將於12月11日晚間7點，在縣府文化觀光局中正堂舉辦，用音樂做愛心，盼為公益活動注入新的活力。

(中時 )