美國媒體先前傳出華府有意限制美資金投資大陸證券業，引發業界人士及部分專家哀號，認為此舉將造成兩敗俱傷，不過前美國聯準會理事林西（Larry Lindsey）認為川普此舉相當聰明，預期大陸經濟將會受到損害，更直言美國現階段對陸施加的關稅大刀已經失去效用。

Former NEC Director Larry Lindsey joins @KellyCNBC to unpack what the recent dramatic declines mean for the economy under President Trump, the U.S.-China trade war & the Fed's rate cut decision pic.twitter.com/8lwgtfRgWv — The Exchange (@CNBCTheExchange) October 3, 2019

共和黨籍前美國聯準會理事林西接受美國財經媒體CNBC專訪時，稱讚華府有意限制美投資人投資大陸市場的舉措相當「明智」，認為對陸施壓關稅的策略已經漸漸失去效用。他說：「我甚至認為總統已經注意到調高關稅的效果已經沒那麼好，如果他想要繼續施壓大陸，而我也相信他很可能這麼做，那我認為這是很好的途徑。」

9月底，美國媒體相繼報導，華府正在研擬限制美國資金流入大陸企業或證券市場，作法可能包含讓在美掛牌的陸企下市、限制美政府退休基金買進中資股、限制美國股票指數納入中概股的比重等，引發市場不安，部分業界人士及共和黨籍參議員麥康奈（Mitch McConnell）等都急喊不樂見政策施行，美財政部官員也緊急澄清目前沒有計畫執行。

不過林西卻認為此舉可行，他在專訪中說，「我確定大陸經濟會因此受到傷害。」他解釋支持該計畫，是因為相信現階段川普對大陸進口商品調高關稅的策略已經失去作用，「我認為我們在關稅方面的成本效益分析已經走到了盡頭」，「事實上，我認為最近將對最後幾批大陸商品提高的關稅措施都不會發生作用」，他所指涉的包含即將於15日生效的2,500億大陸商品30%關稅稅率，「讓我們等著看吧。」

林西解釋自己贊成這項計畫，一部分原因也是在保護美國消費者、投資人。「為什麼要讓美國共同基金流入那些不符合財政透明規範的大陸、上海、甚至是香港市場？」他補充保護消費者不該只限於限制大陸，當然也包含俄羅斯、伊朗、法國公司，只不過這些國家總體而言仍是美國的「盟友」。

林西曾於1991年至1997年間擔任美國聯準會理事，並且是美前總統小布希（George W. Bush）時代的白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席，他現任經濟顧問公司The Lindsey Group執行長。

前美國聯準會理事林西（Larry Lindsey）支持川普政府限制研擬美資金投入大陸市場。

(中時電子報)