針對日前宜蘭縣南方澳橋梁坍塌慘案，國民黨籍立委顏寬恆今日在立法院質詢交通部長林佳龍時，痛批民進黨政府拚命大撒幣搞補助，但面對地方政府經費不足導致橋梁維修率偏低，卻不願意伸出援手。

顏寬恆首先詢問，為什麼橋梁檢測率100％，但維修率卻只有7成？林佳龍指出因為有些地方政府經費財政比較困難。

顏寬恆隨即質疑，地方固然財政困難但中央政府錢很多，發生道路問題，為什麼中央各部會還在大撒幣，搞春遊、冬遊各種旅遊補助，乃至於新南向國家來台補助一直花錢，但兩萬多座橋維修率只有七成，中央卻不伸出援手。交通部行政院不只要全面檢測，更應該解決問題，包括很多快速道路是高架，一旦發生問題後果不可想像。

對此行政院長蘇貞昌回稱政府對所有人民有關問題都盡力而為，發生事政府會加以檢討，這個橋以前主管機關都沒搞清楚。林佳龍則宣稱，地方財政困難中央政府已經跟地方聯繫。

顏寬恆最後再度呼籲，請林佳龍要求交通部努力把這些未改善待修復的部分做好，地方缺多少錢，中央政府全力幫忙。

(中時 )