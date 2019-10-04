清水警分局透過照片宣導交通安全。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

交通新制10月1日起上路，警方已展開大執法，電動自行車因不需考照就能騎乘，成為外藉遊客或移工在國內最便利代步工具，由於駕駛不熟稔交通法規，致險象環生引發民怨；台中市清水警分局交通組日前加強宣導，礙於語言不通，警察比手畫腳告知違規會被罰錢，移工露出驚訝表情，形成有趣畫面。

10月1日交通新制上路，警方展開大執法，包含騎電動（輔助）自行車擅自變更裝置、超速、未戴安全帽；汽、慢車駕駛人未禮讓視覺功能障礙者先行通過；大廈、飯店保全人員於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通等各項新制，清水警分局特別提醒民眾務必遵守交通規定，以免傷了荷包。

由於電動自行車輕巧方便又不需考照就能騎乘，成為外藉遊客或移工在國內最便利的代步工具，另外，學生騎電動車在馬路穿梭也日漸增多；由於不用考照就能上路，對交通法規及車輛操作不熟悉，因此不僅違規增加，肇事率也攀升，進而影響其他用路人生命財產安全。

清水警分局交通組日前前往轄內工廠，針對外籍移工加強宣導行車安全，由於移工來自不同國家，警方不諳各國語言，靈機一動，特別拍攝正確及違規交通相片，藉由圖像加以宣導。

此外，警方也善加利國際語言，於宣導現場與移工比手畫腳進行溝通，當警方表示指向違規相片，便舉起印有新台幣相片，清礎告知移工該項違規行為會被受罰，移工看了露出驚訝表情，形成有趣畫面。

清水分局分局長張啓祥表示，取締僅是手段而非目的，為有效改善交通秩序，端賴民眾遵守交通規則，以維護用路人安全。

(中時 )