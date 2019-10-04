宜蘭南方澳跨港大橋日前斷裂坍塌，時代力量立委黃國昌臉書今表示，悲劇發生迄今很多人都還在說謊遮掩，宜蘭縣政府仍不斷打太極，遲遲不肯交出完肯資料，但據他掌握宜蘭縣政府與健行科大2016年針對橋梁檢測所簽訂的勞務採購合約，明文規定要進行「吊材」（也就是鋼纜）的檢測，在沒有檢測下結案報告中卻填寫「良好」，痛批宜蘭縣政府代表昨在國會撒謊說鋼纜不必檢測，橋梁檢測根本是草菅人命。

針對南方澳大橋檢測報告，黃國昌今再提出3點質疑，第1點，依據宜蘭縣政府與健行科大2016年針對橋梁檢測所簽訂的勞務採購合約，屬於拱橋（也是斜張橋）的南方澳大橋，是「必須」進行「吊材」（也就是鋼纜）的檢測（宜蘭縣代表昨天公然在國會撒謊）。

第2點，在沒有進行檢測的情形下，最後結案檢測報告中竟然將「吊材」填寫為「良好」（D=1，代表良好）。

第3點，健行科技大學陳明正，在參與評選的服務建議書中，列出專業團隊爭取評選分數，但在取得標案，卻違法將檢測工作轉包給其他公司處理，離譜至極。

黃國昌說，南方澳大橋鋼纜不必檢測嗎？為何宜蘭縣政府代表昨天公然在國會說謊；另外，這個檢測報告是誰做的，當初如何審查通過，這種攸關人命的橋梁檢測，究竟誰准許在限制性招標評選後，竟然任意轉包牟利的？黃國昌預計今下午1時30分召開記者會，公布書面資料說明。

(中時 )