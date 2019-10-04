外傳有命理師斷言國民黨總統參選人韓國瑜選情沒救，有網友不以為然，還說她的鋼鐵韓粉友人跟神明說，「我來買一張刮刮樂，如果韓國瑜天命註定會當選總統，那麼，就讓我中獎啊！」，結果5個號碼全中，刮中1000元。

有網友在網路分享，一整本樂刮1000大約有3到4張可刮中1000元，並不容易。有名網友10月2日在社會知名人士的社群媒體分享，說她早上發生一件好玩的事情，她的鋼鐵韓粉朋友跟她說，出門買咖啡的時候，偶然經過一間彩卷行(他可是從來不買刮刮樂的人)。

因為太擔心韓國瑜的選情，這位鋼鐵韓粉突然心血來潮，就跟神明說：「我來買一張刮刮樂，如果韓國瑜天命註定會當選總統，那麼，就讓我中獎啊！」當他心中跟神明說完話後，就進去買了一張刮刮樂，結果神明給他的答案，就是樂刮1000中了1000元。

這名網友替友人高興，直呼「韓國瑜當選總統，耶、耶、耶」為了取信於人，鋼鐵韓粉還把那張中獎的刮刮樂拍照上傳。

(中時 )