身為當今職業球隊最有錢的老闆，快艇老闆鮑爾默這次不惜得罪洛杉磯球迷！聽說自家球星里歐納德在觀看NFL洛杉磯公羊比賽時，慘遭現場球迷狂噓，鮑爾默不禁氣到拍桌表示，「他是快艇最厲害的球員，你們這些人腦袋有問題嗎？」

里歐納德是在最近前往洛杉磯公羊主場看球，當他的身影被放到大螢幕，現場馬上響起如雷噓聲，也讓里歐納德相當尷尬，畢竟他才剛從暴龍跳槽快艇，洛杉磯球迷卻如此不給他面子，連帶造成鮑爾默很不滿，不惜公開批評那些球迷沒品。

「雖然我不在現場，我卻聽說里歐納德在看公羊隊比賽，然後就被噓了？」鮑爾默接受《洛杉磯時報》訪問表示，「這不是在鬼扯？他是我們最厲害的球員，這傢伙棒透了，你們在幹什麼？你們有什麼問題嗎？反正這就是我的反應。」

其實當前不僅洛杉磯球迷，鮑爾默也跟麥迪遜花園廣場(MSG)集團與尼克老闆多蘭槓上了，因為多蘭試圖阻止鮑爾默在加州英格爾伍德市建造全新場館，原因是多蘭2011年就在英格爾伍德市建造場館，用來作為音樂會與大型活動場地。

如今鮑爾默選擇公開跟MSG與多蘭嗆聲，「你想要打我臉！可以，但我們會繼續前進，你沒法扳倒我的，我不確定他們能否理解自己陷入什麼，他們確實阻止紐約一間場館的興建，但我們會保持耐心，也有足夠的時間打持久戰。」

(中時電子報)