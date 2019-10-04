國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政，昨晚和鴻海創辦人郭台銘同台，詢及有無藉機幫韓拉郭，張善政今天表示，這部分他就不知道了，昨天他不是特別代表韓去跟郭同台，是他跟郭一直以來都很熟，整體氣氛很友善，顯示雙方善意基礎不受先前外面亂放話影響。

張善政上午到台北市創新實驗室和青年新創家互動，並了解青年創業現況與困境，張說，擬定政策時要接地氣，所以一定要到外面實際查看狀況，今天不是幫韓拉票，而是真的要了解青年創業狀況。他透露，過陣子就會推出整套青年政策，包括創業與照顧小孩的教育等各層面，端出讓青年有感的政策，讓年輕人知道韓國瑜為他們設想。

張善政昨晚和郭台銘同台，席間兩人握手合影，詢及與郭的互動，張說，覺得很友善，但那個場合沒辦法講太多話，就是很友善，但他坐的位置和郭台銘中間隔了一個人，無法直接講到話，整體氣氛很友善，顯示他和郭的友善氣氛沒有被影響到。

至於韓國瑜還有機會挽回郭台銘的支持嗎？張善政說，這就不知道了，昨天他不是特別代表韓去跟郭同台，是他跟郭一直以來很熟，前陣子外面有人亂放話的困擾（指傳郭捐錢給張參選），而昨天碰面，他覺得雙方善意基礎沒有被外界影響到，就是這麼簡單。

(中時 )