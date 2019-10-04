JAGMIS的妻子一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。（葉書宏攝）

JAGMIS的妻子一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。（葉書宏攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午崩塌，造成6名外籍漁工魂斷異鄉，罹難者之一菲律賓籍MPANG GEORGE JAGMIS妻子、小姨子今（4日）飛抵台灣。

JAGMIS的妻子於中午12時許抵達靈堂時還強忍悲痛，豈料，一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。

JAGMIS的妻子經過休息後恢復意識，但全身癱軟在椅子上，救護人員獲報緊急趕抵宜蘭縣立殯儀館，經評估後並無大礙，加上她不願意送醫，慈濟志工及縣府工作人員持續照顧她。

(中時 )