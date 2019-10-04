悲慟！漁工家屬見遺體 崩潰痛哭昏厥 13:122019/10/04 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 JAGMIS的妻子一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 JAGMIS的妻子一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。（葉書宏攝） JAGMIS的妻子一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。（葉書宏攝） 宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午崩塌，造成6名外籍漁工魂斷異鄉，罹難者之一菲律賓籍MPANG GEORGE JAGMIS妻子、小姨子今（4日）飛抵台灣。 JAGMIS的妻子於中午12時許抵達靈堂時還強忍悲痛，豈料，一看到丈夫遺體當場崩潰痛哭、一度昏厥，最後被工作人員利用椅子抬出休息。 JAGMIS的妻子經過休息後恢復意識，但全身癱軟在椅子上，救護人員獲報緊急趕抵宜蘭縣立殯儀館，經評估後並無大礙，加上她不願意送醫，慈濟志工及縣府工作人員持續照顧她。 (中時 ) #人員 #妻子 #漁工 #椅子 #工作人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳大橋崩塌 2海巡人員遭攔油索擊傷 13:512019/10/01 社會 快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 社會 斷橋猶如災難片驚動全球 國際媒體爭相報導 16:012019/10/01 社會 殉職消防人員胞兄：消防人員就是應當要做！ 09:342019/10/03 社會 探火場溫度 2殉職消防員10分鐘後失聯 10:292019/10/03 社會 謝妻挺肚、張母攙扶 火場招魂悲慟 15:282019/10/03 社會 勇消殉職 業者慟：不讓我入內他自己反喪火窟 17:292019/10/03 社會 火災殉職 消防員：探尋熱點屬標準必要程序 17:182019/10/03 社會 外籍漁工人權保障聯盟籲 「回港時不得讓漁工住在漁船」 18:462019/10/03 生活 專家傳真－籲請建立救災分工專業化制度 04:102019/10/04 產業特刊 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 騎馬打仗！女車震呻吟聲震天 還將一腿伸出窗外 - 社會 活捕6.5米巨蟒開箱文 網驚：澄清湖龍王？ - 社會 快評》陳明文為何能有警察當隨扈 - 社會 選總統槍擊犯狂嗆單挑館長：打你跟打狗一樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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