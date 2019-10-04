打擊空汙來硬的！台中工業區一家寶特瓶大廠涉嫌排放廢氣，並蓄意短繳空汙費，台中市府環保局與行政院環保署、台中地檢署合作，藉由科學儀器監控超過半年，今年9月展開聯合查緝，當場查獲業者非法調控空汙防制設備，讓廢氣直接排放於大氣中，違法情節重大，除重罰最高2020萬元外，更追繳約1.2億元空汙費，將不法業者繩之以法。

環保局表示，為查緝工廠排放汙染，環保局與環保署、地檢署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊等單位合作，藉由空氣品質感測物聯網資訊及科學儀器，掌握台中工業區內一家寶特瓶大廠涉嫌繞流排放廢氣。

在地檢署指揮下，去年9月11日展開檢警環聯合查緝行動，當場查獲業者調控防制設備操作時間及廢氣流向，將未經防制設備處理的廢氣排放於大氣中，環保局依違反《空汙法》規定，依法裁處2020萬元罰緩。

環保局也查扣業者申報空汙費相關資料，發現業者有刻意短報製程原物料使用量，以及不實核算削減量等行為，蓄意短繳空汙費罪證確鑿，環保局將當場依法追繳業者逃漏空汙費共1億2586多萬元。

環保局強調，全案經台中地檢署偵查終結，共有19名業者以違反空汙法業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑。呼籲業者應妥善操作空汙防制設備，並確實申報各項汙染源操作報表及紀錄，切勿心存僥倖。

(中時 )