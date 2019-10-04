一名大陸新人結婚巧逢十一國慶，當新郎抱著新娘準備進酒店時，突然見到酒店大螢幕上剛好轉播國慶升旗典禮，這名愛國新郎便抱著新娘，全程對轉播螢幕行注目禮，令許多陸網民喊「真男人」。

據《澎湃新聞》3日報導，在江蘇淮安，新郎鞠高亭正巧在十一國慶時迎娶新娘呂俊霖，在習俗上，鞠高亭必須抱著呂俊霖下車，並一路抱進酒店內，此時酒店門口的大螢幕上在直播升國旗，鞠高亭就抱著新娘大聲唱國歌，和親友一同對螢幕行注目禮，全程沒喊手痠，直到升旗儀式結束，鞠高亭才把呂俊霖抱進酒店。

鞠高亭事後接受採訪並表示，當時沒想太多，就是下意識的舉動，並說這幾年國家富強了，「我希望有更多的愛國情懷」。呂俊霖也說，因為風俗，自己當時被老公抱著不能落地，「但我想，抱著不會累嗎？其實完全可以把我放下來一起向國旗敬禮的，畢竟老公平常就是一個愛國情懷很重的人」。

(中時電子報)