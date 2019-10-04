總統府前牌樓目前樣貌。(圖/讀者提供)

總統府2019國慶牌樓（戴志揚攝）

總統蔡英文自上任以來，對「中華民國」4個字屢有避諱，多以「這個國家」或「中華民國台灣」替代。雙十國慶將至，有民眾目擊總統府前國慶牌樓出現「媽咪 生日快樂」字樣，引發熱議，事後求證疑似「假圖」。但台北市議員李柏毅卻在臉書貼出自己親拍照打臉，連說3次這是「真的」，更嗆執政黨「作賊心虛」。

民眾目擊，總統府前矗立國慶牌樓，上方寫著「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」字樣。照片一出，網路瘋傳，引發熱議。有人去現場查證，發現目前牌樓上並無此字樣，批照片根本是經後製的「假圖」。

不料事件峰迴路轉，李柏毅今在臉書發文：「有人說這是假圖片？那我到底看到了什麼？這是真的、真的、真的！（很重要所以說3次），是我自己拍的照片！案發時間：禮拜三（10/2），11:31、案發地點：在凱道拍的！原來，中華民國不能叫全名要叫『媽咪』；原來，日本人不能尊稱大使要叫『大哥哥』；我猜，美國在他們眼中應該是『親爹』。」

李柏毅文章一出，迴響熱烈。有人質疑：「可是為什麼今天很多人又說經過沒看到，大白天看到鬼。」李也親自回道：「表示執政黨作賊心虛！這是我前天上午經過親自拍的！」也有人感謝李的挺身而出，還原事件真相。

本報電訪李柏毅，他堅稱當天確實看見總統府前牌樓出現「媽咪 生日快樂」字樣，激動表示網路圖片絕非「假圖」，更激動連說多次該圖絕對是「真的」！更狠嗆將字樣下掉，可見執政黨「作賊心虛」！

經本報查證，知情人士透露，在李柏毅指出的那個時間，確實曾看過該牌樓上方字樣在跑馬，但在中午12點後就沒看到了，且之後未再出現「媽咪」字樣。而本報今赴現場親攝影片，目前總統府前國慶牌樓影像也是正常版的「慶祝中華民國一０八年國慶」字樣。

(中時電子報)