海洋大學副教授黃之暘說，活體弓魚反而會造成魚肉品質變壞。（廖德修攝）

傳統市場魚攤會販賣「活體弓魚」，就是用尼龍線將金目鱸從嘴穿線拉到魚尾緊綁，使魚呈U字型。動保團體台灣動物社會研究會（動社）副執行長陳玉敏今（4）日表示，魚也有痛 覺，像這樣慢性窒息會造成魚的緊迫、痛苦，也會影響肉質；消費者不應購買被虐待的魚，農政單位也應取締這種行為。

海洋大學水產養殖學系副教授黃之暘表示，活體弓魚行之有年，消費者以為活魚就代表新鮮，其實動物死亡時會進入僵直期，魚也一樣，內分泌改變，造成魚體腐敗，弓魚只會延長魚死亡時間，想保鮮反而適得其反。快速使其昏迷或致死，再控制鮮度反而比較理想。

黃之暘說，消費者應該改變觀念，何況有些攤商為了迎合消費心理，即使死魚也會用線去綁。因此只要不買活體弓魚，攤商也就不會另外花費成本去處理。「人任應該善待自己的食物，尊重動物福利。」他強調。

今天是「世界動物日」，動社呼籲消費者拒絕購買這種虐待動物的活體弓魚。陳玉敏強調，魚是脊椎動物，是《動物保護法》規範保護的對象，農委會應訂定規範，並推廣教育訓練，宣導消費者認知魚類動物福利。

動社估計，全國金目鱸年交易量約1035.8萬尾，約有345萬尾鱸魚遭受此種虐待折磨。不僅殘忍，魚也會非常痛苦，造成魚肉品質下降，以及被細菌汙染的風險。

台北市動物保護處動物救援隊長吳晉安表示，他個人反對活體弓魚，但現行的《動保法》恐無法規範，因為攤商在做這一動作時並非刻意虐待魚，若要依法裁處會有疑義。未來如果能修法明確指明哪些行為違法，對於執行的單位會比較好執行。

(中時 )