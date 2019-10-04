目前就讀台中日南國中二年級謝帛勳，日前勇奪捷安特嘉年華小鐵人賽金牌，受訪時曾說，「想進入大甲高中就讀，以後要當國手拚奧運！」求才若渴的大甲高中校長蕭建華特別前往探訪，並致贈甲中體育班運動服，竭誠歡迎2年後加入甲中大家庭。

謝帛勳專攻自由車，最欣賞鐵人好手謝昇諺、自由車名將馮俊凱，對未來也早已規畫好；蕭建華欣聞優秀體育選手，未來有意就讀甲中，感到非常高興，特別夥同自由車教練和體育組長前往日南國中探訪他。

國家級自由車教練徐瑞德表示，謝帛勳若在甲中就讀，學校必定提供所有資源，運用豐富經驗，傾全力協助他在自由車專長訓練，進而實現夢想，現場並致贈甲中體育班運動服，表示竭誠歡迎2年後加入行列。

蕭建華指出，現在是多元發展、適性揚才社會，學校在自由車專項方面，能得天下之英才，必將努力協助栽培，也希望同學們能見賢思齊互勉之；雖然帛勳希望成為「台灣自由車界第二位馮俊凱」，但蕭建華與徐瑞德則期勉他成為「台灣自由車界第一位謝帛勳」為國爭光。

大甲高中表示，學校體育班是教育部體育署評選為高中職體育班訓練標竿組「標竿學校」，辦學理念之一是卓越優質，維持教與學品質，為國家培育多元人才，厚植國家競爭力。

(中時 )