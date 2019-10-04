美國公民及移民服務局（USCIS）規定，持中華民國護照申請歸化美國籍者，國籍欄得以填寫「台灣」，美方核發證書也將顯示原國籍為「台灣」。駐美代表處對此表示，這是美方一貫立場，並未改變。

外交部表示，我們注意到美方有關入籍的措施，這是美國政府內部事務，我方表示尊重。

根據USCIS對入籍申請表格「N-400」的說明，持中華民國護照的入籍申請者，在表格中可註明原國籍為「台灣」，填寫「台灣」為國籍的歸化公民日後取得的美方核發的入籍證書也將顯示原國籍為「台灣」。

USCIS強調，入籍證書將只會顯示原國籍為「台灣」，將不會出現「Taiwan, PRC（中華人民共和國台灣）」、「Taiwan, China（中國台灣）」、「Taiwan, Republic of China（中華民國台灣）」或是「Taiwan, ROC（中華民國台灣）」等名稱。此外，若申請者持用的是「PRC（中國）」護照，國家名稱為「People’s Republic of China （PRC）（中華人民共和國）」。

(中時 )