韓國瑜在高雄努力拚市政的同時，太太李佳芬也代夫出征拉票，並在4日北上到基隆參加「重返執政、撥亂反正」黨務幹部輔選會報。（吳康瑋攝）

韓國瑜在高雄努力拚市政的同時，太太李佳芬也代夫出征拉票，並在4日北上到基隆參加「重返執政、撥亂反正」黨務幹部輔選會報。（吳康瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜高雄努力拚市政的同時，他的太太李佳芬也代夫出征拉票，並在4日北上到基隆參加「重返執政、撥亂反正」黨務幹部輔選會報，同時為聯合競選總部揭牌，現場湧進數百名韓國瑜支持者，熱情迎接，把黨部擠爆了。

李佳芬上台致詞時指出，她來到基隆這土地要先感謝所有支持國瑜的各位及在場所有幹部的辛苦，並強調她和韓國瑜跟大家都一樣都只是「平凡人」，過去在韓國瑜曾退出政壇的一段時間，全家人都一起生活在雲林這塊窮鄉僻壤的土地20年，用自己的眼睛親眼看到最基層的辛苦，並深刻感受「台灣不應該有分偏鄉！」並聲明台灣必須要均衡的發展、公平對待，也認為台灣可以把自由及民主做得更好。

現場有記者問她，「韓國瑜人在高雄拚市政，現在由她代夫出征，分進合擊拉選情是不是？」，她回應道「大家都做得很好，很多個縣市好朋友都在幫忙，只要她能幫上忙也會盡力，也希望大眾讓韓國瑜按照他自己的路走，讓他做自己。」

(中時 )