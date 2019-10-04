印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意。（葉書宏攝）

印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意。（葉書宏攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午崩塌，造成6名外籍漁工魂斷異鄉，印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意、瞻仰遺容。

友人抵達靈堂時全程視訊，透過網路讓DOMIRI的友人一起送他最後一程。友人表示，DOMIRI預計今年11月回印尼結婚。江姓船主也證實，DOMIRI本來10月要請假回國，早就已經准假卻來不及返國結婚。

(中時 )