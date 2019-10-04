結婚前夕遇斷橋意外 罹難漁工友送最後一程 14:072019/10/04 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意。（葉書宏攝） 印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意。（葉書宏攝） 宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午崩塌，造成6名外籍漁工魂斷異鄉，印尼籍罹難漁工MOHAMAD DOMIRI的3名友人今（4日）上午、出海前特地前來靈堂致意、瞻仰遺容。 友人抵達靈堂時全程視訊，透過網路讓DOMIRI的友人一起送他最後一程。友人表示，DOMIRI預計今年11月回印尼結婚。江姓船主也證實，DOMIRI本來10月要請假回國，早就已經准假卻來不及返國結婚。 (中時 ) #友人 #漁工 #靈堂 #結婚 #罹難 也許您會感興趣 推薦閱讀 印尼友人醫院探視： 還有3友人受困 15:372019/10/01 社會 八仙塵爆罹難者家屬聲請國賠 法院認無因果關係駁回請求 18:172019/10/01 社會 徐國勇證實 6失聯漁工已3人罹難 00:472019/10/02 社會 斷橋罹難外籍漁工賠償 林佳龍：每人500萬元 12:342019/10/02 生活 南方澳斷橋估今闢航道 3年內重建新橋 13:492019/10/02 生活 下班還要顧船！海巡曝外籍漁工暗黑環境 網全都怒了 14:512019/10/02 生活 沒廁所沒熱水 外籍漁工居住環境刻苦 15:312019/10/02 生活 可憐外籍漁工 環境苦待遇差 04:102019/10/03 社會新聞 外籍漁工人權保障聯盟籲 「回港時不得讓漁工住在漁船」 18:462019/10/03 生活 6失聯漁工全罹難 雇主悲痛 04:102019/10/04 社會新聞 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 騎馬打仗！女車震呻吟聲震天 還將一腿伸出窗外 - 社會 驚悚！熱氣球繩索斷裂 母子「粉身碎骨」死相慘 - 社會 快評》陳明文為何能有警察當隨扈 - 社會 活捕6.5米巨蟒開箱文 網驚：澄清湖龍王？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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