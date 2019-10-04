國民黨籍立委沈智慧今日在立法院質詢時，痛批行政院長蘇貞昌內閣不執行死刑，根本是在保護壞人不是保護好人。她還質疑蘇貞昌宣稱對酒駕零容忍，但民進黨立委通過的修法，卻高只能判無期徒刑，不像她當初提案時主張酒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑。

沈智慧首先指出，依照世新民調中心民調，82.7％民眾支持執行死刑，但蘇貞昌院長任內一件死刑都沒執行，還有40名等待執行的死囚，國家不執行死刑花錢養這些人，她請問蘇貞昌要不要執行死刑？

蘇貞昌回稱法律規定有死刑，法院判決死刑定讞，只要應該執行就要執行，就算是兩公約也容許執行死刑。沈智慧質疑蘇貞昌回答內容是一百分，但會執行嗎？蘇貞昌表示執行死刑是在法務部長，不是由他下令。

沈智慧便詢問法務部長蔡清祥死刑應該執行嗎？蔡清祥回稱依法有死刑規定，但政策是逐步廢除，所以會審慎執行。沈智慧反駁，指出這些死刑犯都是經過多次審判才確定的，沒有不審慎問題，問蔡清祥今年底之前要不要執行死刑？

蔡清祥回稱要審慎審酌，看每個個案情節。沈智慧痛批：「這就是民進黨的態度，你們在保護壞人不是保護好人，年底前你們應該不會執行」。蘇貞昌反駁，表示自己從不保護壞人，也沒有交代過不要執行死刑。

接著沈智慧談到酒駕零容忍，主張酒駕再犯肇事致死就該殺人償命，否則就是縱容，或許他不是故意，但他卻可以一犯再犯。她表示蘇貞昌曾說過酒駕者任意剝奪無辜者的生命，等於故意殺人，請問蘇貞昌到底殺人該不該償命？酒駕該不該零容忍？

蘇貞昌回稱他的態度一直零容忍，針對酒駕行政院也已早已提出修法並經立院通過。但沈智慧指出，她提的是酒駕再犯零容忍死刑，民進黨立委主導之下通過的修法刑責最高只判無期徒刑。

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(中時 )