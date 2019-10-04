道奇Lux代打敲出全壘打。(MLB臉書)

打贏國聯外卡戰的國民隊喜獲飛往洛杉磯的機票，可惜高興沒有多久，4日就在系列賽首戰被道奇完封。道奇首戰不推王牌，改派伯勒(Walker Buehler)主投，他6局8K威風無比，除了一次滿壘危機都是三上三下。道奇從首局領先到最後，以6-0打敗國民。

國民派出陣中第3位強投柯賓(Patrick Corbin)先發，首局居然就投出4個四壞保送擠回1分，第5局又因失誤被多跑1分，吞下敗投。有趣的是道奇投手伯勒也差點在第4局上演相同戲碼，連續保送3人形成滿壘，但是運氣好沒失分。

道奇打到第5局才追加第2分，所以比賽其實很緊繃，當時孟西(Max Muncy)打到一壘方向，但是國民一壘手坎卓克(Howie Kendrick)漏接，球一路穿到外野，三壘的跑者貝林傑(Cody Bellinger)衝回來得分。道奇接著到7局下才又添兩分。中繼投手前田健太撐了1.2局也有功勞，代打的菜鳥勒克斯(Gavin Lux)首次打季後賽就敲出全壘打。整體說來國民投手的四壞保送(7次)相當致命，道奇全場6分的其中3位跑者是四壞球上壘。

國民將派出史崔斯柏格(Stephen Strasburg)扛5日的第2戰。小史本周三才在外卡戰登板投了34球，預定第3戰才會先發，不過首戰賽前他就向總教練請纓，「我感覺好極了，交給我吧。」總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)非常高興，如此第3戰就可安排薛爾瑟(Max Scherzer)在主場登板，如果戰線拉到第5場，還可以讓小史扛第5戰。

(中時電子報)