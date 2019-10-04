被認為是人類史上第5富有的印度海得拉巴土邦君主後代，近日獲倫敦法院判決勝訴，可向巴基斯坦索回存在英國銀行帳戶的3500萬英鎊（約新台幣13億3100萬元）鉅款。

綜合今日印度（India Today）等媒體報導，印度海得拉巴（Hyderabad）土邦最後一位「尼湛」（Nizam，君主）米爾奧薩瑪阿里汗（Mir Osman Ali Khan），向巴基斯坦索討1948年未經批准交給巴基斯坦駐倫敦最高專員公署的100萬英鎊（約新台幣3800萬元），但遭巴基斯坦拒絕，雙方纏訟至今。

倫敦的法院判決認為，巴基斯坦無法證明這筆3500萬英鎊的所有權，因此裁定巴基斯坦必須把這筆款項還給米爾奧薩瑪阿里汗的後代。

由於雙方纏訟至今，這筆款項加上到2019年的利息，金額增加為3500萬英鎊。

這一爭訟案都是因為印度與巴基斯坦在1947年分治，當時米爾奧薩瑪阿里汗希望保持海得拉巴土邦獨立，巴基斯坦認為米爾奧薩瑪阿里汗是穆斯林，因而積極支持海得拉巴成為繼東巴基斯坦（現在的孟加拉）後另一個加入巴國的土邦，印度則計畫併吞海得拉巴土邦。

1948年，在印度對海得拉巴採取軍事行動前，海得拉巴土邦財政部長兼外交部長莫因（Nawab Moin）把國庫100萬英鎊交給巴基斯坦駐倫敦最高專員公署官員購買武器，以對抗印度；但最終海得拉巴仍被印度併吞。

米爾奧薩瑪阿里汗在土邦遭印度併吞後表示，他的部長未經他批准，擅自把錢交給巴基斯坦，因此於1954年向英國法院提出訴訟，要求巴基斯坦返還這筆鉅款，而他的孫子（權利繼承人）後來也與印度政府達成協議，把這筆錢所設立的基金債權分配給海得拉巴土邦、印度總統和印度中央政府。

巴基斯坦則辯稱，這筆錢已購買武器，且印度對海得拉巴的併吞行動也是「非法的」，所以拒絕歸還這筆款項，雙方因而纏訟迄今。

法院認為，這筆錢的繼承人、米爾奧薩瑪阿里汗的孫子已與印度達成協議，且同意海得拉巴加入印度，英國也承認海得拉巴加入印度，巴基斯坦的理由不成立，巴基斯坦只是這筆錢的受託持有人，因而判決巴基斯坦應歸還這筆錢給米爾奧薩瑪阿里汗後代子孫。

海得拉巴土邦是由土耳其裔貴族1724年在印度建立的邦國，到英國殖民印度時代，在壓力下與英國簽約承認英王為土邦最高統治者，接受英王的共主地位，而成為英屬印度下的自治領，但土邦仍由原君主統治。

海得拉巴土邦直到20世紀上半葉，一直都是中東以外最重要的穆斯林地區之一，在英國殖民時代，也是英屬印度最大的自治邦國，面積超過尼泊爾和克什米爾，也是最繁榮的邦國之一，累積許多財富，因而最後一任君主米爾奧薩瑪阿里汗1937年曾登上「時代」（TIME）雜誌封面，被稱為人類史上第5富有的人，及有史以來最富有的印度人。

(中央社)