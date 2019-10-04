林口世大運選手村社會住宅第2波招租今日起正式受理申請！這次提供三房型及四房型共756戶，從10月4日至11月12日受理申請，國家住都中心歡迎有意願的民眾趕快把握機會，備妥申請文件在期間內提出申請，一起加入林口社宅大家庭。

林口社宅今天上午9點開始受理申請，一早林口社宅國家住都中心服務處現場出現等候送件的人潮，第一位申請的民眾在9點5分完成送件。申請人表示，父母年紀漸漸大了，希望找個能與父母、弟弟同住的三房，這次透過林口社宅線上環境導覽系統參觀，發現林口社宅的三房型空間大又舒適，所以準備好文件搶先申請，更藉著現場送件的機會帶著媽媽實地參觀林口社宅的環境。

國家住都中心表示，這次招租資格放寬，只要申請人設籍或就學、就業在北北基桃，且家庭成員平均月所得不超過5萬1331元即可申請；並且簡化僅有一般戶及優先戶二種身份類別，優先戶的身份條件適用優惠租金。另一個特點是每一申請人就只一個選屋序號，以電腦公開抽籤選屋的序號，後續再依序號進行選屋，不再用多重身份進行選屋，減少民眾用不同身份排選屋順序的困擾。

國家住都中心指出，除了在上班期間可以到國家住都中心，或林口社宅國家住都中心服務處現場進行申請外，也可以郵寄申請，更提供24小時、假日無休的線上申請，讓民眾在家也可以送件。另外，申請文件必備的戶籍謄本、所得收入資料，民眾可以透過自然人憑證上網申請並下載，享受即時又便捷的申請方式。

(中時 )