每年雙十國慶，國慶籌備委員會照例會在凱達格蘭大道上架設慶祝牌樓，但昨晚起網路上開始瘋傳一張牌樓上竟寫著「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」的文字，網路上一片罵聲四起，質疑「中華民國」四字不見了，難道是過「雙十母親節」?該張照片一度被質疑是遭到後製惡搞，但台北市議員李伯毅堅稱是他親自拍攝，本報查證附近多個政府機關，確認在10月2日上午，牌樓上確實出現過網傳，但文字出現原因為何?相關單位也一頭霧水。

為了查證這張圖的真實性，本報記者特別致電凱達格蘭大道周邊附近多個政府機關，是否有在10月2日上午看到牌樓上出現這段文字，結果獲得多個一致的答案竟然是「有」，證明了李伯毅所言不假。

今年凱達格蘭大道國慶牌樓使用電子看版。(戴志揚攝)

不過目擊者表示，今年的牌樓比較不同，因為過去牌樓都是搭設好後，再掛上字板，但是今年卻都使用LED燈牆面，所以在柱子及橫樑上牆面上，慶祝雙十節的文字與幾何圖形會持續不斷的變換。

記者本也問到在2日上午，位於在凱道上執勤的情治單位官員，他表示確實有看到記者出示給他看到的「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」文字，當時廠商還在施工，他還懷疑怎麼會出現這些文字，而不是像過去直接寫慶祝中華民國生日等字樣，不過到了當天中午12點後一直到今天，就再也沒看到。

接著記者又向位在牌樓旁的介壽派出所查證，派出所員警表示，雖然一天都要經過好幾次牌樓，但沒印象出現過這段文字。

有廣告商表示，一點都不意外，因為今年牌樓採用LED電子看板，一般廠商架設好後，就會進行一連串的測試，施工人員經常就會順手在電腦上打上文字與展示照片，確認看板是否正常運作，因此廣告商推測，有可能是在測試時，就隨手打上「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」等字，結果一跑出來後，就被外界誤認為是今年的國慶牌樓標語。

(中時電子報)