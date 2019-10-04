台中梧棲區農會6日將舉辦農寶寶運動會，圖為去年活動畫面。（梧棲區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中梧棲區農會將於6日舉辦農寶寶運動會，今年有大、小寶寶爬行、寶寶搬搬樂、寶寶宅急便、小小騎士push bike比賽，並推出限量版「農寶寶運動會燙金存摺」，灌輸小朋友儲蓄觀念，提早朝第一桶金邁進，歡迎民眾攜家帶眷逗熱鬧。

第3屆農寶寶運動會6日上午9時將於梧棲農會產業文化大樓舉辦，梧棲農會表示，為提倡地產地消，引導消費者食在地、吃當季，建立安全健康農業，參加者除了可獲廠商贈送產品外，並提供每位參加寶寶一本燙金開戶存摺，並將報名費於開戶時存入小朋友戶頭，當為開戶資金。

梧棲農會指出，7樓除了有寶寶運動會活動外，還有E-BABY體驗攤位以及海線親子館的闖關攤位，4至6樓增設不限年齡闖關及抓周活動；下午2時有農業推廣教育農活館課程體驗，邀請老師姜美熙熱情zumba 舞，歡迎親子同歡。

梧棲農會表示，近年來配合政府政策，除了非基改黃豆外，今年也配合政府輔導農民種作景觀作物，營造花海計畫種植大波斯菊，並積極推動國產農產品及青年農民行銷地方農產，進而促進農產品消費，以吸引更多年輕人投入農業。

此外，活動也與三大媽祖廟配合，贈送各間宮的文創商品，帶著媽祖保佑農寶寶們平安健康的意涵，並感謝台中港酒店等相關單位贊助活動，讓參賽者滿載而歸。

(中時 )