曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

王瞳與馬俊麟因合作《大時代》傳出假戲真做，昨(3日)王、馬兩人開記者會，馬俊麟認了「沒控制好感情」，並證實老婆梁敏婷向王瞳提告求償400萬，王、馬因此遭電視台停工，令外界好奇兩人之後是否像阿翔事件過陣子宣布復工就沒事了？對此，演藝圈前輩曹西平在臉書表示：「接下來的日子才是重點是要如何地走下去，出去讓大家指指點點說三道四的，吵吵鬧鬧的過日子」，「未來的結果對大家都不會好的」。

阿翔今年6月被拍到車吻謝忻，兩人被公司冷凍兩月後，日前復出開工，觀眾反應有待觀察。昨馬俊麟認和王瞳之間「沒控制好感情」、「做了不該做的決定」，形同認了和王瞳的不倫戀。曹西平見此發文表示：「單身女藝人跟已婚有小孩的男藝人，應該保持更遠的距離，以免造成沒有必要的誤會跟麻煩，大家都不是小孩子了應該知道自己在做什麼，事情說來說去大家哭來哭去，對觀眾來說也都是霧裡看花，根本都說不清楚的」。

曹西平更預言，接下來到了法院，事情更難說清楚，「接下來的日子才是重點是要如何地走下去，出去讓大家指指點點說三道四的，吵吵鬧鬧的過日子，這些陰影難道都不會存在嗎...？可以活得這麼釋懷嗎..？我覺得很難非常困難，未來的結果對大家都不會好的」。

曹西平最後說，不知道最近是不是很流行這種事，「我大概老了我看不懂我也不明白」，強調：「保持距離是最好的方式」、「錯大家都有錯冷靜處理才是上策」，網友回應：「四哥說的對，說的真好！以後日子都不好過」、「感情的破裂，陪葬的永遠是孩子，唉……孩子何辜」、「不管怎樣都要懂得分寸，不能自己背癢就隨便拿別人的物品來抓癢吧！」

(中時電子報)