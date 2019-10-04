演哪齣！傳美要讓土重返F35計畫 13:432019/10/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一架F-35A戰機在跑道滑行的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其與F-35 歷經轟動全球，宛如8點檔連續劇，爭執賣與不賣的風風雨雨後，美國已為土耳其造好第5架F-35隱形戰機，並傳出華府可能改變心意的消息。 據土耳其「星報」（Star）與Ahval新聞網3日報導，剛出爐的F-35完成首飛後，即將送往美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），加入其他4架土耳其委製戰機。而土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上月底已透露，華府正在考慮讓安卡拉重返F-35計畫。 (中時電子報) #美國 #F-35 #土耳其 #蘇-57 #殲-31 也許您會感興趣 推薦閱讀 土遭美踢出F-35專案 都怪這國猛遊說 00:042019/08/03 軍事 剛交付就閃電部署 美F-35刷新紀錄 16:252019/08/08 軍事 卡在這！F-35全速量產面臨大障礙 16:102019/08/13 軍事 撇老美！土俄談買賣蘇-35與蘇-57 11:572019/08/28 軍事 想得美！土別以為蘇57取代得了F35 18:202019/09/18 軍事 軍事熱門新聞 拉開與殲20差距 美砸660億升級F35發動機 - 軍事 陸075兩棲攻擊艦全球排第幾？美軍予高度評價 - 軍事 閱兵秀拳頭 陸戰略核三角已完成 - 軍事 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 - 軍事 演哪齣！傳美要讓土重返F35計畫 - 空軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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