土耳其與F-35

歷經轟動全球，宛如8點檔連續劇，爭執賣與不賣的風風雨雨後，美國已為土耳其造好第5架F-35隱形戰機，並傳出華府可能改變心意的消息。

據土耳其「星報」（Star）與Ahval新聞網3日報導，剛出爐的F-35完成首飛後，即將送往美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），加入其他4架土耳其委製戰機。而土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上月底已透露，華府正在考慮讓安卡拉重返F-35計畫。

(中時電子報)